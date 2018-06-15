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أخبار العالم

شاهد.. رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بعيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:05 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أحمد محرم
ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس، كلمة مصورة، هنأ خلالها المسلمين في بلاده والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر، وبدأ الحديث بإلقاء تحية الإسلام "السلام عليكم" بالعربية.

وقال ترودو في كلمته "اليوم يجتمع المسلمون في كندا وحول العالم مع عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بعيد الفطر الذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك".

وأضاف تراودو: "بعد شهر من الصيام والتعبد يأتي العيد للمسلمين كي يحتفلوا ويتبادلوا التهاني والأمنيات الطيبة".

وأكد: أن "المجتمعات المسلمة تساهم في جعل كندا أقوى وأكثر انفتاحًا وازدهارًا. فلنحتفل اليوم بإسهاماتهم العظيمة في بلادنا".

وختم رئيس الوزراء الكندي بالقول "باسم أسرتي، أقدم أنا وزوجتي صوفي أطيب التمنيات لكل من يحتفلون بعيد الفطر. عيد مبارك".

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