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رياضة

الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي ملك موسي
أدى أعضاء نادي الزمالك صلاة العيد في الساحة التي خصصت لذلك بشارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك وسط حالة كبيرة من الفرحة بعيد الفطر المبارك .

كما حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة و شريف حسين نائب مدير النادي على مشاركة الأعضاء صلاة العيد واستمع الجميع لخطبة العيد التي تناولت الحديث عن التسامح والمحبة بين الجميع .

وكان المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الإدارة قد أمر بفتح أبواب النادي من ليلة الخميس حتي الصباح أمام كل أعضاء النادي لصلاة العيد والاحتفال بعيد الفطر داخل القلعة البيضاء .
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور

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