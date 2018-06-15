الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل نادي الزمالك.. صور
الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:33 ص
أدى أعضاء نادي الزمالك صلاة العيد في الساحة التي خصصت لذلك بشارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك وسط حالة كبيرة من الفرحة بعيد الفطر المبارك .
كما حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة و شريف حسين نائب مدير النادي على مشاركة الأعضاء صلاة العيد واستمع الجميع لخطبة العيد التي تناولت الحديث عن التسامح والمحبة بين الجميع .
وكان المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الإدارة قد أمر بفتح أبواب النادي من ليلة الخميس حتي الصباح أمام كل أعضاء النادي لصلاة العيد والاحتفال بعيد الفطر داخل القلعة البيضاء .