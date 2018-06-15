محافظ الوادي يفاجئ كمينا لتقديم التهنئة بالعيد لرجال الشرطة.. صور

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الجمعة، بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بأحد الكمائن الأمنية على طريق الخارجة باريس، حيث أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقدمه رجال الشرطة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في كافة ربوع المحافظة.



وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير الأمن، ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك مع المئات من مواطني الوادي الجديد بقرية بغداد التابعة لمركز باريس.



يذكر أن محافظة الوادي الجديد خصصت نحو 46 ساحة فضاء و624 مسجدا حكوميا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز المحافظة كما شكلت المحافظة غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.