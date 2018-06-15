محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك؛ مستشفي رأس التين العام بحي الجمرك، للتأكد من كفاءة عمل المستشفي والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبي بالمستشفى، بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام مساعد المحافظة.



وقام المحافظ بالمرور على أقسام المستشفيات المختلفة من قسم الرعاية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضي، وبنك الدم للتأكد من توافر جميع فصائل الدم بالمستشفى، والعيادات الخارجية، وأقسام الأشعة، وأستمع المحافظ إلي طلبات أهالى المرضى.



وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للمرور المفاجئ على المستشفى لتفقد الوضع بها وحال المرضي وتواجد الأطباء وخاصة خلال موسم الأعياد.



ووجه "سلطان"، جميع العاملين بالمستشفي بإحتواء المرضي وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدا علي ضرورة أن يشعر المواطن السكندري وخاصة البسيط بتحسن ملحوظ في مستوي الخدمات المقدم لهم علي كافة النواحي المعنوية والمادية.



وقدم المحافظ التهنئة للمرضي وذويهم، واستفسر من الأهالي على حسن معاملة طاقم المستشفى لهم وعن مدى توافر الأدوية اللازمة ونفقات الإقامة وجودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدا بأن من بين أهم أولوياته هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.