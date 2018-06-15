ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك؛ مستشفي رأس التين العام بحي الجمرك، للتأكد من كفاءة عمل المستشفي والإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين ومدى توافر الأدوية وتواجد الطاقم الطبي بالمستشفى، بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام مساعد المحافظة.

وقام المحافظ بالمرور على أقسام المستشفيات المختلفة من قسم الرعاية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وغرف حجز المرضي، وبنك الدم للتأكد من توافر جميع فصائل الدم بالمستشفى، والعيادات الخارجية، وأقسام الأشعة، وأستمع المحافظ إلي طلبات أهالى المرضى.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للمرور المفاجئ على المستشفى لتفقد الوضع بها وحال المرضي وتواجد الأطباء وخاصة خلال موسم الأعياد.

ووجه "سلطان"، جميع العاملين بالمستشفي بإحتواء المرضي وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدا علي ضرورة أن يشعر المواطن السكندري وخاصة البسيط بتحسن ملحوظ في مستوي الخدمات المقدم لهم علي كافة النواحي المعنوية والمادية.

وقدم المحافظ التهنئة للمرضي وذويهم، واستفسر من الأهالي على حسن معاملة طاقم المستشفى لهم وعن مدى توافر الأدوية اللازمة ونفقات الإقامة وجودة تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدا بأن من بين أهم أولوياته هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر
محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين أول أيام عيد الفطر

ترشيحاتنا

ياسر جلال ومحمد رياض ورانيا ياسين يؤدون صلاة عيد الفطر..صور

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بمطار الحديدة

محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر بصحبة كبار مسئولي الإمارات

عبد الملك الحوثي يعترف بانهيار قواته في الحديدة ويدعو للاحتشاد

الرئيس السيسي يوزع الآيس كريم على أطفال الشهداء..فيديو

مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بكأس العالم..بث مباشر

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية فى البنوك

بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو

رمضان صبحي في أول تعليق بعد انضمامه إلى هدرسفيلد تاون

هزيمة السعودية ومباراة مصر تسيطر على احتفالات المصريين بالعيد

انتشار مكثف للشرطة النسائية في أول أيام عيد الفطر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الفطر.. صور

الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر مع أبناء الشهداء .. صور

سعر صادم لإطلالة جريئة لـ مى عز الدين ...صور

شاهد.. ساحات المسجد النبوي تكتظ بالمصلين في صلاة عيد الفطر

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

فيديو

شاهد .. مفاجأة صلاح عبد الله للمصريين في العيد
تامر أمين يوجه رسالة قوية للمنتخب قبل مباراة مصر واوروجواي
بث مستمر.. مواجهة مصر واوروجواي في المونديال
بجودة عالية.. شاهد لقاء مصر وأوروجواي في كأس العالم
الرئيس السيسي يشاهد مع أبناء الشهداء جانبا من عرض « الليلة الكبيرة ».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟