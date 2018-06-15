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كأس العالم

كافاني: منتخب مصر يمتاز بالقوة والحيوية.. وعانينا من الشناوي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:32 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي بأداء بمنتخب مصر خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم بمونديال روسيا.. وقال إن منتخب مصر فريق يتمتع بالقوة البدنية والحيوية، ولديه حارس مرمى مميز محمد الشناوي.

وأوضح كافاني - في تصريح عقب المباراة نقلته وكالة الأنباء الإسبانية - "حينما تواجه منافسا يتمركز في الخلف بشكل متماسك للغاية، يصبح من الصعب إيجاد المساحات.. إذا كانت فرصة لويس سواريز في الشوط الأول قد سارت على نحو جيد، لكانت مجريات الأمور قد اختلفت".

وأشار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الركلة الحرة التي نفذها في الشوط الثاني للمباراة.. وقال "أعتقد إن الحارس تعامل معها بشكل جيد لأن الكرة كادت أن تدخل المرمى وفجأة تفوق حارس منتخب مصر وأبعدها بشكل جيد".

وقال كافاني "نستحق الفوز، وبغض النظر عن التسجيل من كرة ثابتة وبهدف وحيد، لكننا بوسعنا التحسن.. سنحت لنا خمس فرص للتسجيل، ولكن حارس منتخب مصر كان متألقا بشدة".

وحصد منتخب أوروجواي ثلاث نقاط تضعه في الوصافة بفارق الأهداف عن منتخب روسيا المتصدر، الذي فاز بخماسية نظيفة أمس أمام نظيره السعودي الذي تراجع لذيل الترتيب.. بينما حل المنتخب المصري في المركز الثالث من المجموعة الأولى بلا نقاط أيضا.

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