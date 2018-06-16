ناتالى يمثل مصر في نهائيات بطولة العالم لكارتينج الهواة بإيطاليا

يشارك المتسابق المصرى أحمد ناتالى بنهائيات بطولة العالم لسباقات كارتينج الهواة على حلبة "فينيسيا الدولية للكارتينج - Circuito Internazionale Venezia Giulia" خلال الفترة من 14 – 16 يونيو الحالى رافعًا لعلم مصر بهذه البطولة شديدة التنافسية وخاصة مع مشاركة ما يقرب من 40,000 متسابق من خمس قارات فى تصفياتها ليصل إلى نهائياتها المقامة الآن بفينيسيا – إيطاليا عدد 300 متسابق فقط من ما يزيد عن 50 دولة.



وتأهل ناتالى لنهائيات بطولة العالم هذه خلال التصفيات التى تمت الموسم الماضى وبمشاركة أكثر من 16 متسابقا مصريا، والذى تمكن فى النهاية من التفوق عليهم بأكثر من 8 جولات من التصفيات ليتأهل لنهائيات بطولة العالم.



من المعروف أن حلبة جيبلى رايسواى الدولية بشرم الشيخ هى الراعى الرئيسى للمتسابق / أحمد ناتالى سواء على مستوى البطولات والتصفيات المحلية أو لمشاركته الدولية ببطولة العالم لكارتينج الهواة (SWS).



هذا ويشارك ناتالى – الذى يحمل كل من الجنسية المصرية والإيطالية ومواليد عام 2000 – فى نهائيات SWS بجنسيته المصرية ورافعًا لعلم مصر بين أكثر من 50 دولة، فى الوقت نفسه الذى يشارك فيه هذا الموسم (2018) بتصفيات بطولة العالم لكارتينج المحترفين (روتاكس ماكس – ROTAX MAX) ضمن فئة (DD2) أو الأساتذة.