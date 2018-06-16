ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

جرعة زائده تودي بحياة عاطل داخل شقته بالإسكندرية

السبت 16/يونيو/2018 - 12:48 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
توفى عاطل إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات داخل شقة بالعقار رقم 38 شارع وديع باشور، عند منطقة السيوف، شرقي الإسكندرية.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالعقار رقم 38 شارع وديع باشور، عند منطقة السيوف.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وتبين وجود جثة قاطنها المدعو "م. ر"، 42 عاما، عاطل، في الوضع جالسًا أعلى مقعد بصالة الشقة، يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن رمي.

عثُر بجوار الجثة على 2 سرنجة بها آثار دماء، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة.

بسؤال شقيقه المدعو "أ. ر"، 39 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم منطقة الرأس السوداء، دائرة القسم، أقر بمضمون ما تقدم، مضيفا أن شقيقه كان يُقيم بمفرده ومعتاد تعاطي المواد المخدرة، ورجح وفاته لتعاطيه جرعة زائدة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

ترشيحاتنا

شاهد.. طفلة بريطانية تغني لمحمد صلاح في عيد ميلاده

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

كريستيانو رونالدو: هاتريك إسبانيا نتاج عمل شاق

تعرف على مشروع قانون إلغاء حبس الغارمات

النيابة الإدارية: وزارة التضامن سهلت تهريب 44 طن ملابس

رئيس الوزراء يتأكد من توافر المنتجات البترولية وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .. فيديو

تشكيل هجومي ناري لفرنسا أمام أستراليا في كأس العالم

شاهد.. محمد الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمباريات كأس العالم

شاهد .. محمد الشناوى يرفض استلام جائزة الأفضل بسبب الخمور

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

تعرف على برنامج منتخب مصر اليوم استعدادًا لمواجهة روسيا

وعد البحري بعد وفاة خالد البكري: يارب صبرني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مئات المواطنين يفترشون الأرض بحديقة الحيوان هربا من الشمس .. صور

شبيهة ياسمين صبري بإطلالة مبهجة احتفالا بالعيد.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. أبرز إطلالات للمحجبات على البحر

شاهد.. مران منتخب انجلترا استعدادا لتونس فى كأس العالم

فيديو

حضرى طاجن سمك ماكريل على طريقة الشربينى
فاطمة الناصر: سعيدة بنجاح دور الشر فى قانون عمر.. فيديو
هشام عرفات يكشف مصير أسعار تذاكر هيئة النقل العام .. فيديو
بث مباشر مواجهة فرنسا وأستراليا بكأس العالم
وزير النقل: حركة القطارات منتظمة وسيطرنا على السوق السوداء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟