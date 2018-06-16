جرعة زائده تودي بحياة عاطل داخل شقته بالإسكندرية

توفى عاطل إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات داخل شقة بالعقار رقم 38 شارع وديع باشور، عند منطقة السيوف، شرقي الإسكندرية.



تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالعقار رقم 38 شارع وديع باشور، عند منطقة السيوف.



بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وتبين وجود جثة قاطنها المدعو "م. ر"، 42 عاما، عاطل، في الوضع جالسًا أعلى مقعد بصالة الشقة، يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن رمي.



عثُر بجوار الجثة على 2 سرنجة بها آثار دماء، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة.



بسؤال شقيقه المدعو "أ. ر"، 39 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم منطقة الرأس السوداء، دائرة القسم، أقر بمضمون ما تقدم، مضيفا أن شقيقه كان يُقيم بمفرده ومعتاد تعاطي المواد المخدرة، ورجح وفاته لتعاطيه جرعة زائدة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.