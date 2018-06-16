مصرع سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بالإسكندرية

لقى سائق مصرعه على يد زميله في مشاجرة بينهما داخل موقف السوق شرق الإسكندرية بسبب أولوية تحميل الركاب.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، من مستشفى سموحة الجامعي بوصول المدعو "م. ا"، 28 عاما، سائق، مقيم منطقة المراغى القديمة دائرة قسم ثالث المنتزه، مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من الصدر، وتوفـى.



بالانتقال والفحص، وسؤال شقيقه المدعو "س. ا"، 27 عاما، سائق، مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المذكور والمدعو "م. ع"، 23 عاما، سائق، مقيم شارع محطة السوق، بمنطقة باكوس بدائرة القسم، بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف محطة السوق، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



وفي وقت لاحق، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف، وتم إخطار النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5551/2018 إداري قسم ثان الرمل.