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كأس العالم

خالد الغندور يكشف عن تلقيه عرضا جديدا بعد رحيله من "إل تي سي"

الأحد 17/يونيو/2018 - 04:33 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
مايكل عياد
أعلن الإعلامي خالد الغندور، عن تلقيه عرضا جديدا لبرنامج رياضي بإحدى القنوات الكبيرة، وذلك بعد الاعتذار عن تكملة مشواره بأحد برامج قناة "إل تي سي"، ونشر "بندق" رسالة أوضح بها الأمر كاملًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

بعد اعتذاري عن تكملة المشوار مع ال تي سي و إعلاني الرحيل فوجئت منذ قليل بعرض كبير من الإعلامي العربي الكبير الاستاذ رجا الله المسلمي وشعرت لأول مرة منذ فترة ليست بالقليلة بتقدير كبير معنوي ومالي لم أشعر به منذ فترة والعرض برنامج تلفزيوني في قناة كبيرة جدا وعرضا رياضيا كبيرا واشكر الله كثيرا واشكره من كل قلبي وأقول لبعض الأشخاص الذين ليست لهم قيمة أنا خالد الغندور كابتن نادي الزمالك التاريخي والحمد لله ١٢ سنة من العمل الإعلامي في قنوات كبيرة وأيضا صغيرة وأصبحت كبيرة بحب الجمهور لما أقدمه وأولا وأخيرًا الحمد لله رب العالمين ولن يصح إلا الصحيح والقادم أفضل بإذن الله.

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