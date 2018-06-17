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الأرصاد: انكسار درجات الحرارة بدءا من اليوم بجميع المحافظات

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:44 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
كريـم الخـطيب
قال محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انكسارا في درجات الحرارة بدءا من اليوم، الأحد، على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه في اليومين الماضيين وصلت درجة الحرارة لـ 40 درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة، ومن المتوقع اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على السواحل والمدن الشمالية والمدن المطلة على البحر المتوسط، فيما تواصل الحرارة شدتها على مدن الصعيد.

ولفت وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس خلال الأيام المقبلة لطيف جدا ويسمح بالاستمتاع بجميع الأنشطة البحرية، مشيرا إلى أن جميع الطرق مناسبة للسفر خلال الـ 24 ساعة دون أي عواقب بالنسبة للرؤية سواء الطرق الزراعية والصحراوية، ولا يوجد نشاط للرياح أو اضطراب في الملاحة البحرية.

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