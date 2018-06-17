طارق الشناوي: موسم عيد الفطر خال من الإبداع الفني

قال الناقد طارق الشناوى، إن موسم عيد الفطر لم يقدم لنا فيلمًا متميزًا فنيًا ولكن قدم لنا فيلمًا جيد الصنع هو "حرب كرموز"، موضحًا أنه يأتى فى الترتيب الأول ولكنه أيضًا يعانى من بعض المشاكل الفنية.





وأضاف "الشناوى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، "عندما ننظر إلى الأفلام الأربعة الأخرى وهي "كارما، والأبلة طمطم، وقلب أمه، وليلة هنا وسرور" فإن مستوياتها متقاربة وليس هناك الأفضل فيها؛ لأنها يحتوى على كثير من المشاكل الفنية التى أثرت على العمل الفنى.





وأشار إلى أن عيد الفطر هذا العام لم يقدم لنا عملًا فنيًا يحتوى على إبداعات فنية تمتع الجمهور المتذوق للسينما ولكن هناك فيلمًا جيد الصنع يعرف كيف يلبى طلبات الجمهور.