3 أسباب وراء تراجع ياسمين عبد العزيز هذا الموسم

اعتادت أفلام ياسمين عبد العزيز أن تحقق إيرادات ضخمة في كل موسم سينمائي ولكن هذا العام وعلى عكس المتوقع حقق فيلمها "الأبلة طم طم" إيرادات ضعيفة للغاية ولم ينجح في الصمود أمام الأفلام المنافسة له هذا الموسم.



وهناك ثلاثة أسباب تفسر تراجع ياسمين عبد العزيز، الاول هو اعتمادها على نفس التيمة وهي الكوميديا والأطفال وبعض مشاهد الأكشن، حيث قدمت نفس الحبكة تقريبًا طوال السنوات الماضية.



السبب الثاني هو مستوى الأفلام التي تنافسها ومنها "حرب كرموز" والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم منهم أمير كرارة ومحمود حميدة وغادة عبد الرازق، وايضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" والذي يجمع بين محمد إمام وياسمين صبري اللذين يتمتعان بشعبية ضخمة.



اما السبب الثالث فهو غياب النجوم بأفلام ياسمين عبدالعزيز، حيث تعاملت في فيلم "الابلة طم طم" وكأنها النجمة الوحيدة بها على عكس افلامها السابقة التي اعتمدت على بعض الفنانين أصحاب الشعبية.