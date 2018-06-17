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قناةltc توقف برنامج كلام فى الكورة لأجل غير مسمى بسبب التجاوزات

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:22 م
بيان القناة
بيان القناة
محمد الصاحى
أعلنت إدارة قناة ltc، وقف عرض برنامج " كلام فى الكورة" والذى يقوم بإنتاجه مقدم البرنامج أحمد سعيد، وذلك لما بدر منه فى حلقة أمس من تجاوزات وإساءات تجاه رمز من رموز الكرة المصرية وصاحب التاريخ الرياضى والإعلامى الحافل بالإنجازات، وذلك لما بدر من مقدم برنامج "كلام فى الكورة" من تلميحات وإساءات سواء كانت من خلال حلقة الأمس.

وقررت إدارة القناة وقف البرنامج لأجل غير مسمى، ردا على ما بدر من مقدم البرنامج ، وما تم نشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مقدم البرنامج أحمد سعيد.

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