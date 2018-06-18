الاحتفالات تسبب هزة أرضية في المكسيك ورقم سلبي جديد للبرازيل

لم يتمكن أي من الفريقين المرشحين للفوز بكأس العالم، من تحقيق الانتصار في مباراتهما الافتتاحية بالمونديال، حيث هزم الألمان أمام المكسيك بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة البرازيل وسويسرا بالتعادل بهد لكل فريق.



وبحسب ما ذكره موقع "ماركت ووتش" الأمريكي، تسببت الاحتفالات في العاصمة مكسيكو سيتي بحدوث هزة أرضية عند تسجيل اللاعب هيرفينج لوزانو هدف الفوز أمام المنتخب الألماني حامل اللقب.



وأضاف أن الهدف جاء مفاجئا للمكسيكيين لذلك جاء الاحتفال بالهدف مدويا، لدرجة أن شبكة رصد الزلازل التابعة للحكومة قد سجلت نشاطا زلزاليا مصطنعا بسبب الاحتفالات والتي ربما تسبب به قفزة جماعية للجماهير.



وتواجه ألمانيا خطر الإقصاء بعد الهزيمة في المباراة الافتتاحية حيث يجب عليها الفوز في المباراتين القادمتين أمام كوريا الجنوبية والسويد، ولأنه في السنوات الأخيرة ، تم إقصاء ثلاثة من الأبطال المدافعين عن كأس العالم، أسبانيا في عام 2014 ، وإيطاليا في عام 2010 ، وفرنسا في عام 2002 - في مرحلة المجموعات.



فيما تعهد المدرب الألماني يواكيم لوف اليوم الأحد.، بعد الهزيمة قائلا "لن نعاني من هذا المصير ، سنفعلها في الجولة القادمة".



في المباراة الأخيرة من اليوم ، تعادلت سويسرا مع البرازيل ، 1-1 ، باستخدام دفاع عدواني وجسدي لإخفاء اللاعبين المفضلين ، الذين يفتقرون إلى حد كبير إلى أدائهم المعتاد.



في حين أنه ليس مفاجئًا تمامًا أن يحتل منتخب سويسرا المركز السادس على مستوى العالم في تصنيف الفيفا ، بينما تحتل البرازيل المركز الثاني، وكانت النتيجة خيبة أمل كبيرة للبرازيل ، الذين تعرضوا للإذلال في آخر مباراة لهم في كأس العالم ، حيث خسروا 7-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي لعام 2014. على أرضهم. ، أصبحوا أول فريق برازيلي منذ 1978 يفشل في الفوز بمباراته الافتتاحية لكأس العالم.

