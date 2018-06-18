حماية المستهلك للمواطنين: ما تدفعوش أكثر من التعريفة المعلنة .. فيديو

طالب الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالالتزام بالتعريفة الجديدة، والتي تم تحديدها في وسائل المواصلات وعدم الدفع أكثر من التعريفة المحددة والمعلنة من قبل الجهات المسئولة، قائلا: "محدش يدفع أكثر من التعريفة المحددة".



وأضاف "عبدالمعطي"، فى مداخلة هاتفية مع فضائية "أون لايف"، إنه يجري جولات تفقدية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من عدم استغلال البعض لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.



وأوضح أنه يتم تكثيف الحملات لضبط المخالفين وأي تجاوزات، أو عدم الإلتزام بالتعريفات والأسعار الجديدة، مشيرا إلى أنه تم ضبط أحد أصحاب محطات البنزين يقوم بحجب البنزين عن السوق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.