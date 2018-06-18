محافظ أسوان يشدد على تركيب استيكر التعريفة بجميع السيارات

شدد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بتركيب استيكر بالتعريفة الجديدة بجميع سيارات السرفيس الداخلى والخارجى تشمل بيانا بخط السير والأجرة وأرقام تليفونات الشكاوى، حيث إنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التلاعب فى الأجرة المحددة من خلال قيام ضباط وأفراد المرور بتحرير مخالفة فورية.



جاء ذلك فى الاجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان وحضور نائب مدير الأمن ومسئولى الجهات الأمنية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومعاونى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ، بجانب مديرى شرطة ومباحث المرور والتموين والمرافق ، وأيضًا مديرى المواقف والنقل الداخلى، بالإضافة إلى ممثلى السائقين من مسئولى اللجنة النقابية للنقل البرى، فضلًا عن رؤساء ومسئولى الشركات والهيئات والمصانع والمدارس الخاصة.



وذلك فى إطار جهود المحافظة المتواصلة وحرصها الدائم والمستمر لتخفيف الأعباء المعيشية واليومية عن كاهل المواطن الأسوانى والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين عقب القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار المحروقات وترشيد الدعم.



وخلال الاجتماع أكد اللواء مجدى حجازى أنه تم التنسيق مع مسئولى الشركات والهيئات والمصانع والمدارس الخاصة على تجهيز وإعداد أسطول كبير من الأتوبيسات وسيارات المينى باص لاستخدامها كوسائل نقل جماعى فى حالة حدوث أى محاولات أو تجاوزات من بعض السائقين حيث سيتم توظيف هذا الأسطول طبقًا لإمكانيات كل شركة وهيئة ومصنع ومدرسة، مع وضع خريطة التحركات تشمل المناطق السكنية المستهدفة والتوقيتات الزمنية وأسلوب التدخل السريع دون التأثير على سير العمل فى هذه المواقع.



لافتًا إلى أنه سيراعى إعطاء الأولوية لنقل الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة من مناطقهم السكنية إلى لجان الامتحانات والعكس، بجانب نقل الموظفين والعاملين فى المواقع الخدمية والحكومية بإعتبار ذلك من الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها فى حالة حدوث أى مشاكل طارئة.



ووجه مجدى حجازى الشكر لجميع المسئولين فى المحافظة والأمن الذين تواجدوا فى الشارع منذ بدء تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات السيرفيس.



موجهًا شكره أيضًا للسائقين على التزامهم بالأجرة المحددة لخطوط السير الخاصة بسياراتهم باستثناء بعض الحالات الفردية التى تم الوقوف أمامها بكل حزم والتعامل معها من منطلق أن الجميع مواطنين سواء السائق أو الراكب، حيث إن اللجنة التى قامت بوضع التعريفة الجديدة كانت حكم عدل بين السائق والمواطن مع وضع العديد من الاعتبارات منها النموذج المعد فى هذا الشأن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء علاوة على أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات، فضلًا عن الظروف المعيشية للمواطن والسائق.



وأعطى حجازى توجيهاته بتحقيق الانضباط واستمرار تكثيف الخدمات المرورية بالتعاون مع مسئولى المواقف ورؤساء المراكز والمدن وخاصة داخل المواقف وأيضًا على خطوط السير المختلفة مع منع أى مواقف عشوائية أو عدم الالتزام بخطوط السير المحددة.



مكلفًا مفتشى ومباحث التموين لتشديد الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من التزام الجميع بالأسعار التى تم إعلانها وخاصة أنبوبة البوتاجاز المنزلية التى سيتم تسليمها داخل المستودع بـ 50 جنيها أما فى المنازل ستكون بـ 55 جنيها، فى حين أن أنبوبة البوتاجاز التجارى سيتم تسليمها فى المستودع بـ 100 جنيه وستكون فى المحلات والورش بـ 110 جنيهات.



وأشار المحافظ إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة كانت ضرورية من أجل حياة مستقبلية أفضل للأجيال القادمة لأنها ستصب فى النهاية لمصلحة المواطن الذى سيجنى ثمار هذه الإجراءات فى القريب العاجل.