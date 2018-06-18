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أخبار البلد

وزير الطيران : سنعمل على تطوير جميع المطارات المصرية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 01:52 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى
نورهان خفاجي
وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى الشكر إلى شريف فتحي وزير الطيران المدني السابق، على جهوده خلال توليه المسئولية، كما هنأ المصري جميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصري، في رسالة نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، أنه سيولي أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة للانتهاء من المشروعات التى تم بدء العمل بها، كما سيتم العمل على تطوير كافة المطارات المصرية ورفع كفاءتها والطاقة الاستيعابية الخاصة بها، مع العمل على تحديث كافة الأنظمة الخاصة بالتشغيل.

وأضاف وزير الطيران، أنه من ضمن خططه أيضا العمل على تطوير أسطول مصر للطيران، بما يتناسب مع مكانة مصر باعتبارها دولة محورية مع العمل على تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم.

وأشار المصري إلى أن العنصر البشري وتطوير أدائه والعمل على رفع مستواه الفنى والمهنى والعملي، سيكون الركيزة الأساسية لخطط التطوير حتى يمكن الاستفادة من الطاقات الموجودة لخلق فرص من العمل وتطوير منظومة الطيران.

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