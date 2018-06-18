السكة الحديد تنفى وقوع حريق بقطار بورسعيد

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء أمس عن تأخر قطار رقم ٥٩١ ركاب الإسكندرية بور سعيد نتيجة حدوث دخنة بإحدى العربات بمحطة كفر الزيات على خط بورسعيد الإسكندرية ولا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن حريق بعربات قطار ٥٧٣ ركاب بورسعيد.



وأكدت الهيئة في بيانها أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة وإيقاف القطار وإخماد الدخنة والاستعداد بالقطار لعدم تعطل حركة سير الركاب وتعتذر الهيئة لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث.