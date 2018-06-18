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كأس العالم

عدنان حلبية يلغي سفره لروسيا لإنهاء التعاقد مع 5 لاعبين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:53 ص
عدنان حلبية يلغي
عدنان حلبية يلغي سفره لروسيا لإنهاء التعاقد مع 5 لاعبين
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أعلن عدنان سمير حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ورئيس لجنة التعاقدات إلغاء سفره لروسيا، والمقرر له اليوم لمتابعة مباريات كأس العالم من أجل إنهاء التعاقد مع 5 لاعبين طلبهم العميد حسام حسن عميد لاعبي العالم والمدير الفني للنادي المصري لدعم الفريق في الموسم الجديد عقب بيع محمد حمدي لفريق الأسيوطي مقابل مليون و500 ألف دولار.

وأكد عدنان حلبية أن لجنة التعاقدات ستبدأ من اليوم فتح باب التفاوض مع اللاعبين الخمس من أجل دعم الفريق لاستكمال مسيرته الأفريقية والمنافسة في الموسم الجديد للدوري فور انطلاقه.

وأشار حلبية إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لا يدخرون جهدا من أجل تحقيق مطالب الجهاز الفني بقيادة العميد ولكن هناك بعض المعوقات والتحديات التي يوجهها المجلس لتوفير الموارد المالية في ظل الأوضاع الحالية خاصة وأن النادي ذو موارد محدودة حتى الآن.

كان شريف مزروع وأحمد عوض عضوا مجلس إدارة النادي المصري والدكتور على الطرابيلي أمين صندوق النادي نحو في حل أزمة رحيل العميد حسام حسن وجهازه الفني عن تدريب المصري والتي أعلنها عقب انتهاء تدريب اليوم الإثنين حال إصرار رئيس النادي سمير حلبية على بيع محمد حمدي وإسلام عيسى وشكري للأسيوطي دون الاكتراث برأي الجهاز الفني باعتبارهم القوام الأساسي للفريق في ذات التوقيت الذي شهد دعوات من أعضاء الجمعية العمومية على مواقع التواصل للتجمع غدا وقت التمرين لجمع توقيعات سحب الثقة من المجلس والمطالبة ببقاء العميد.

يذكر أن العميد كان قد أعلن اعتذاره عن تلبية الدعوة بالسفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم حرصا على استكمال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

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