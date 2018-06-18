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أخبار العالم

القبض على شقيق زعيم الحوثيين.. والمليشيات تنفي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:36 ص
عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
شريف سيد
نشر قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، مقطع فيديو قال إنه للحظة إلقاء القبض على شقيق زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي في اليمن أثناء المعارك بين الميليشيات وقوات التحالف.

وأظهر الفيديو لحظة اعتقال القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي على شخص قال خلفان إنه شقيق عبد الملك الحوثي.

ومن جانبه نفى محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في اليمن، القبض على عبد الخالق الحوثي، شقيق ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي.

جاء ذلك مع استمرار العمليات التي تقوم بها قوات التحالف العربي في اليمن إلى جانب المقاومة اليمنية وذلك لتحرير مدينة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي، التي تعرضت لهزائم متكررة خلال الفترة الماضية على يد قوات التحالف.

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