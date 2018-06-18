منتخب السعودية يواجه أزمة جديدة بسبب خماسية روسيا

بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام المنتخب الروسي المضيف بـ5 أهداف مقابل لا شئ، تتوالى الأزمات على الأخضر قبل مواجهة صعبة أمام الأوروجواي.



فبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، هدد عدد من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم استقالاتهم من مجلس إدارة الاتحاد بسبب رئيسه عادل عزت.



واحتج البعض على تصريحات رئيس الاتحاد الذي وجه خلالها انتقادات للاعبي المنتخب السعودي، عقب مباراة روسيا.



وأضافت الصحيفة أن أعضاء الاتحاد بصدد عقد اجتماع بعد مباراة السعودية مع أوروجواي، لمناقشة السلبيات والتجاوزات الحاصلة.



وكان رئيس الاتحاد السعودي قد انتقد في لقاء مع قناة "العربية"، أداء المنتخب السعودي وحمل مسئولية الهزيمة الثقيلة لكل من الحارس عبدالله المعيوف والمدافع عمر هوساوي، إضافة إلى المهاجم محمد السهلاوي، وتوعد بمعاقبة هذا الثلاثي بسبب أدائهم في مباراة روسيا.



ويواجه المنتخب السعودي، نظيره الأوروجواي بعد غد الأربعاء في إطار منافسات المجموعة الاولى التي تضم منتخبي مصر وروسيا.



فيما يستعد المنتخب المصري لمواجهة روسيا غدا الثلاثاء، في مباراة ستحدد بنسبة كبيرة هوية الفريقين الصاعدين.