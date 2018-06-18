ضبط 1518 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 9780 جنيهًا بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 1518 متهما هاربا من أحكام جنائية وتحصيل 9780 جنيهًا كغرامات فورية فى حملة أمنية مكبرة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي المحافظة.



وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط (45) حكم فى جنائية و (504) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (978 ) حكم فى الغرامات و (36) حكم فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام (1518 ) حكم و إجمالى المبالغ المتحصلة ( 9780 جنيهًا ) كغرامات فورية.



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

