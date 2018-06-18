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اقتصاد

تصديرى المفروشات: ارتفاع الوقود لن يؤثر سلبا على نمو الصادرات

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:31 م
سعيد أحمد رئيس المجلس
سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات
ولاء عبدالكريم
أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات أن خطة تنمية الصادرات المصرية لن تتأثر بشكل كبير من رفع سعر الوقود، الذى سينتج عنه زيادة اسعار شحن والنقل من المصنع للموانئ وغيرها من التكاليف، حيث سيكون الارتفاع طفيفا لا يتعدى 5% ومن ثم لن يكون هناك أى تاثير سلبى على الصادرات المصرية.

وقال "أحمد" فى تصريحات لـ" صدى البلد" إن القطاع الصناعى يتفهم عملية ترشيد الدعم وتخفيض فاتورته التى تجاوزت طبقا للارقام الرسمية 130 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تأثير عجز الموازنة والدين العام على القطاع الصناعى اكبر بكثير من زيادة أسعار الوقود، نظرا لأن اختلال الموازنة وتردى الوضع الاقتصادى خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع تصنيف مصر الائتمانى وهو ما رفع من تكلفة التأمين وأسعار شحن الصادرات المصرية.

وأوضح أن أى اصلاح اقتصادى سينعكس ايجابا دون شك على القطاع التصديرى مما يمكنه من استيعاب أثر تلك الزيادة فى الوقود، منوها بأن الصادرات النصرية استطاعت تحقيق معدلات زيادة فى العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية بالأسواق الخارجية في ظل قرار تحرير سعر الصرف.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إلى ان حجم صادرات المفروشات ارتفع بنسبة 4% بقيمة 600 مليون دولار بسبب الاصلاح الاقتصادي وقرار تحرير سعر الصرف، موضحا أن الاصلاحات الاقتصادية وان كان لها تداعيات سلبية على المدى القصير إلا أنها تنعكس ايجابا على المدى الطويل، واستفادة القطاعات منها تختلف من قطاع لاخر.

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