قفشة ينتظر موقف الأهلى قبل التوقيع للأسيوطى بشكل رسمى

دخل نادى الأسيوطى سبورت "الأهرام" فى مفاوضات قوية مع محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في نادي إنب، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وعرض مسئولى نادى الأسيوطى سبورت "الأهرام" مبلغ مالى كبير على إنبى من أجل الاستغناء عن اللاعب.



وعلم "صدى البلد" أن عدم حصول مسئولى الأسيوطى حتى الآن على توقيع قفشة يرجع إلى انتظار اللاعب موقفه النهائى من الانتقال إلى الأهلى، خاصة وأنه كان قد أبدى رغبته القوية فى اللعب للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.



وكان قفشة محل أنظار ناديى الأهلى والزمالك طوال الفترة الماضية بعد المستوى الفنى المتميز الذى ظهر به فى مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الماضي، نظرا للإمكانيات الفنية والبدنية التى يمتلكها.



وشهدت الأيام الماضية بيع نادى الأسيوطى إلى إحدى الشركات الرياضية السعودية ويسعى مسئولو الشركة إلى تكوين فريق قوى يكون قادر على المنافسة ببطولة الدورى الممتاز بجلب مجموعة متميزة من اللاعبين.

