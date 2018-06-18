تعرف على دار المحفوظات بعد تكليفها بأرشفة مستندات الدولة

قال إبراهيم إسماعيل مدير عام ادارة دار المحفوظات التابعة لوزارة المالية، إن الدار مسئولة عن استخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ إنشائها عام 1846 بجانب استخراج جميع الكشوف الخاصة بالأطيان الزراعية والعقارات والمساحة والميزانية وأيضًا شهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.



وأضاف في تصريحات له اليوم، أن هذه الثروة الفريدة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها ومقتنياتها من الوثائق النادرة فريق عمل من أبناء دار المحفوظات الذي تعود خبرات الكثير منهم إلى أكثر من 30 عامًا من العمل وسط الوثائق التي يعملون على ترميمها بحرفية شديدة تبهر الجميع ما بين مرمم يدوي ومرممين باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأخصائي تجليد.



وجاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ومكتبة الإسكندرية لأرشفة الوثائق والمستندات الحكومية إلكترونيا حيث سوف تقوم بهذا الدور دار المحفوظات بالوزارة.



وأشار إسماعيل إلى أن دار المحفوظات العمومية القومية تعد أول دار حفظ على المستوى العربي والأفريقي وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي حيث تم انشاؤها عام 1829 ميلاديًا وترجع بدايتها للقرن التاسع عشر أى إلى أكثر من مائتى عام حينما قرر محمد علي باشا إنشاء أول مكان لحفظ الوثائق والسجلات للدولة بمنطقة القلعة أعلى منطقة بشارع سكة المحجر بجوار القلعة منذ الفتح العربى وحتى عصره وأطلق عليه "الدفتر خانه" اى دار السجلات وكان الهدف من وراء انشائها جمع كل وثائق ومستندات الدولة وحفظها في مكان واحد بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها في وقت الحاجة مما يحفظها من التزوير والتلاعب.



وتحتوي الدار علي مكتبة للكتب النادرة تضم 10 آلاف و833 كتابًا وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان اجري فيما مضى وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي علي 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التي أنشأها محمد علي.