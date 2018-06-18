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كأس العالم

مدرب المنتخب الروسي يدافع عن راموس بشأن إصابة صلاح

الإثنين 18/يونيو/2018 - 02:13 م
إصابة صلاح في مباراة
إصابة صلاح في مباراة ريال مدريد وليفربول
محمد عثمان
قال مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشوف، اليوم الإثنين، إن مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، لم يقصد إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح خلال مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال.

وأضاف تشيرتشوف في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "تاس" الروسية: "مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس لم يسقط صلاح عن قصد، هذا شكل من الالتحام في الرياضة هذا عادة ما يحدث".

وأعرب تشيرتشوف عن تمنياته بالشفاء لمحمد صلاح، مضيفًا: "فلندعوا الرب أن يتعافى وأن يسعد المشجعين. مثل هؤلاء اللاعبين يزينون كأس العالم".

وردا على الطريقة التي يخطط لها المنتخب الروسي لإيقاف صلاح غدا قال تشيرتشوف: "كيف سنوقف صلاح؟ أنا أثق في منتخبنا ولاعبينا. الرد ببساطة: نحن مستعدون لفعل ذلك وسنفعل ذلك".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري، نظيره الروسي، غدا الثلاثاء، على ملعب سان بطرسبورج، في تمام الثامنة مساء.

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