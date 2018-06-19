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اقتصاد

المنشاوى: أولوياتنا رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:01 ص
المنشاوي
المنشاوي
آمنة عبدالعظيم
أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، أن أولوياتها فى هذه المرحلة، هى العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام.

وتابعت نائب وزير الإسكان، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاهتمام بتحسين النواحي التنفيذية والاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، وذلك بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت المنشاوى، إلى أن الوزارة لديها مخططات متكاملة لرفع كفاءة المحطات القائمة وتحسين انتاجيتها، وكذا استكمال المحطات اللازمة لخدمة المناطق المحرومة.

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