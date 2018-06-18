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فن

عرض مسلسل الهيبة على mbc مصر.. الليلة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 03:58 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يبدأ عرض مسلسل "الهيبة" على قناة ام بى سى مصر الليلة والذى يناقش صراعٍ ممتد للنفوذ بين العائلات والعشائر.. وسعيٍ لإحكام السطوة والسيطرة على تجارة السلاح والتهريب في منطقة جبلية نائية تقع على الحدود السورية اللبنانية، ليتواصل الصدام بين القيم والعادات القديمة وبعض التقاليد البالية من جهة، وبين الحداثة الوافدة إلى المنطقة من جهة أخرى.

وتدور أحداث "الهيبة" حول ﻋﺎﺋﻠﺔ قوية ضاربة الجذور في المنطقة يترأسها "جبل"، تيم الحسن، الذي يحظي بدعم مُطلق من العشيرة. وبعد غياب 15 عامًا في فرنسا هربًا من ثأرٍ قديم، يعود شقيق "جبل" إلى بلدته ولكن كجثّة هامدة بعد أن توفي في فرنسا ترافقه أرملته "عليا" نادين نجيم، وابنه الصغير الذي سُمّي على اسم عمه "جبل". وفي ظلّ رفض العائلة التخلي عن الطفل وتركه مع والدته ليعيش في الخارج، ورفض رجال القانون خوض حرب مع عشيرة "شيخ الجبل" من أجل استرجاع الطفل، تجد "عليا" نفسها مضطرةً لاتخاذ قرار استثنائي من أجل العيش إلى جانب ابنها في منطقة بعيدةٍ عن نمط الحياة الفرنسي الذي اعتادته، فهل يمكن لفتاة غربية التربية والفكر أن تقع في عشق رجلٍ يترأس عشيرة متسلّطة ضمن أجواء يسودها العنف والسلاح والإجرام؟ وهل يمكن للحب أن يجد مكانا ًله في واقعٍ لا يعرف للحب مكانًا.

مسلسل "الهيبة" يُشارك في بطولته نادين نجيم، وتيم حسن، ومنى واصف، ونجاح سفكوني، ووجيه صقر، وميشال حوراني، وباتريك مبارك، وختام اللحام، وعبدو شاهين، وكارلا بطرس، وحسان مراد، وأخرين ...، وهو من تأليف هوزان عكو وأخراج سامر البرقاوي.

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