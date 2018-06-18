غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

تعرضت عشرات المنازل والشوارع بقرية «ميانة»، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، إلي الغرق في مياه الصرف الصحي، وقامت الوحدة المحلية للمركز بإرسال سيارات كسح، لشفط المياه من المنازل الغارقة.



"صدى البلد" التقي أهالي القرية في البداية قال سيد عبدالله عبد الحميد، أحد المتضررين من مياه الصرف الصحي إن الشارع تحول إلي بركة من المياه غير النظيفة والتي اقتحمت منزلي ومنزل ابني محمد سيد، ناهيك عن الروائح الكريهة التي انتشرت في المكان.



ويضيف عصام عبد الحليم طه تقدمنا بعدة بلاغات لمجلس المدينة، حتي إننا طلبنا النجدة وقسم الشرطة ولولا ذلك لم يكن ليتحرك.



ويقول علاء محمد محمود، ومهنى فكرى إسماعيل تقدمنا ببلاغ إلي مركز شرطة إهناسيا لإنقاذ منازلنا من الهلاك وكذلك لإنقاذنا وإنقاذ أطفالنا من الأمراض التي تنتج عن ذلك.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى عدة بلاغات من أهالي قرية «ميانة» بمركز أهناسيا، بتسرب مياه الصرف الصحي داخل بعض منازل القرية، وغرق شوارعها.



وتبين من المعاينة تسرب مياه الصرف الصحي داخل عشرات المنازل، نتيجة تهالك محطة الصرف الصحي بالقرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتم التنسيق مع الوحدة المحلية لمجلس قرية «براوة»، وإرسال سيارات كسح، وسحب المياه من داخل المنازل والشوارع المضارة.



وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم «1899 إداري مركز أهناسيا»، وتولت النيابة التحقيق.