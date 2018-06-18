السعودية ترد على إساءات bein sports بعد خماسية روسيا

ردت السعودية على إساءة قنوات "بي إن سبورت" القطرية - الناقل الحصري لمباريات مونديال روسيا2018 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- باستغلال هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الروسي بطريقة أثارت غضب السعوديين.



واستنكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما وصفه بأنه سعي من قبل قنوات "بي إن سبورت" لاستغلال حقوق بث البطولات العالمية للمنطقة، في بث رسائل سياسية بعيدة عن الرياضة.



ودعا الاتحاد السعودي اتحادات الإعلام القارية، والإقليمية والعالمية، إلى وقف هذه التوجهات.



وأفاد نص بيان الاتحاد بأن "ممارسات القناة تبينت بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، في روسيا".



وأضاف أن القناة استغلت خسارة المنتخب السعودي "لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة"، وفقا لتعبيره.