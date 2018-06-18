ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السعودية ترد على إساءات bein sports بعد خماسية روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 04:09 م
الاتحاد السعودي للإعلام
الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي
علي صالح
ردت السعودية على إساءة قنوات "بي إن سبورت" القطرية - الناقل الحصري لمباريات مونديال روسيا2018 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- باستغلال هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الروسي بطريقة أثارت غضب السعوديين.

واستنكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما وصفه بأنه سعي من قبل قنوات "بي إن سبورت" لاستغلال حقوق بث البطولات العالمية للمنطقة، في بث رسائل سياسية بعيدة عن الرياضة.

ودعا الاتحاد السعودي اتحادات الإعلام القارية، والإقليمية والعالمية، إلى وقف هذه التوجهات.

وأفاد نص بيان الاتحاد بأن "ممارسات القناة تبينت بوضوح تام في التغطية الحالية لكأس العالم 2018، في روسيا".

وأضاف أن القناة استغلت خسارة المنتخب السعودي "لتنفث من خلال محلليها وضيوفها أهدافها البغيضة"، وفقا لتعبيره.

ترشيحاتنا

world cup 2018.. تعرف على زي منتخب مصر أمام روسيا

جماهير ألمانيا تهاجم «أوزيل» بسبب أردوغان

مصر ضد روسيا.. كوبر يستقر على تشكيل المنتخب الوطني

أبو تريكة يوجه رسالة إلى محمد صلاح ورفاقه قبل مواجهة روسيا

وزير المالية: 7% زيادة بالمرتبات و15% للمعاشات أول يوليو

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

قفشة ينتظر موقف الأهلى قبل التوقيع للأسيوطى بشكل رسمى

الإهمال يقتل شابا بالساحل الشمالى في ماسورة شفط مياه

الإمارات تعلن منح الإقامة لمدة عام إلى هؤلاء..!

موعد مباراة مصر ضد روسيا فى كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

القبض على شقيق زعيم الحوثيين.. والمليشيات تنفي

بث مباشر مباراة تونس وإنجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

محافظ قنا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف قفط وقوص ونقادة

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة على إنستجرام

سعر خيالى لفستان إليسا فى الرياض.. صور

تمتعي بإطلالة أنثوية في المناسبات مع الـ jumpsuit .. صور

فيديو

تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو
شاهد.. توقعات المصريين لمباراة روسيا: محمد صلاح بصيص الأمل
شاهد.. السويد تتقدم على كوريا الجنوبية بـ حكم الفيديو
الوزراء يناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن مخالفة التعريفة
حضري بودينج الفول والتمر كالمحترفين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟