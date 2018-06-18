تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية.. فيديو

حقق منتخب السويد، فوزا صعبا على نظيره كوريا الجنوبية بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب نيزني توقغورود فى دور المجموعات بكأس العالم.



ومنحت تقنية الفيديو، المنتخب السويدي ركلة جزاء بعدما تدخل المدافع الكوري، كيم مين وو، بقوة على لاعب السويد فيكتور كلايسون داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب قبل أن يلجأ إلى تقنية الفيديو.



وأقرت التقنية، أحقية السويد في الحصول على ركلة جزاء نفذها أندرياس جرانكفيست بنجاح معلنا تقدم منتخب بلاده بهدف نظيف.



وتضم المجموعة السادسة، المكسيك ، ألمانيا ، السويد ، كوريا الجنوبية .



وبهذه النتيجة يتساوي منتخب السويد مع نظيره المكسيكي بنفس النقاط بينما جاء منتخب ألمانيا وكوريا الجنوبية فى المجموعة السادسة دون أي نقاط.