هيكتور كوبر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حقيقة مشاركة المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في مواجهة روسيا يوم الغد الثلاثاء.



وقال هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة روسيا إنه يسعى إلي حصد النقاط الثلاث من المباراة وأن اللاعبين أدوا كل ما عليهم في مواجهة أوروجواي الماضية.



وأضاف أن محمد صلاح جاهز بدنيا من أجل المشاركة أمام روسيا ولكنه سيخضع لفحص طبي اليوم للتأكد من حالته.



وأشار هيكتور كوبر إلى أنه لم يحسم أمر مشاركة محمد صلاح أساسيًا حتى الآن في مواجهة روسيا، مشددًا على أنه لاعب مهم بالنسبة للمنتخب الوطني.



يذكر أن منتخب مصر كان قد تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب أوروجواي بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بأولى جولات دور المجموعات بكأس العالم.