ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

هيكتور كوبر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:04 م
صدى البلد
نور عادل
كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حقيقة مشاركة المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في مواجهة روسيا يوم الغد الثلاثاء.

وقال هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة روسيا إنه يسعى إلي حصد النقاط الثلاث من المباراة وأن اللاعبين أدوا كل ما عليهم في مواجهة أوروجواي الماضية.

وأضاف أن محمد صلاح جاهز بدنيا من أجل المشاركة أمام روسيا ولكنه سيخضع لفحص طبي اليوم للتأكد من حالته.

وأشار هيكتور كوبر إلى أنه لم يحسم أمر مشاركة محمد صلاح أساسيًا حتى الآن في مواجهة روسيا، مشددًا على أنه لاعب مهم بالنسبة للمنتخب الوطني.

يذكر أن منتخب مصر كان قد تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب أوروجواي بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بأولى جولات دور المجموعات بكأس العالم.

ترشيحاتنا

رغم عمليات التحالف.. اتفاق إيراني قطري حول الوضع في اليمن

عاجل .. انطلاق مباراة بلجيكا وبنما بث مباشر

كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

فضيحة.. موقع يحرض على العنف ضد محمد صلاح خلال مباراة مصر وروسيا

مصر ضد روسيا .. تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

شاهد.. لحظة وصول بعثة الفنانين لتشجيع منتخب مصر فى روسيا

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

السويد ضد كوريا الجنوبية .. رقم قياسي غائب منذ 60 عاما

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

رئيس بعثة المنتخب: محمد صلاح يقود الفريق أمام روسيا ..فيديو

رابط مشاهدة مباراة تونس و انجلترا مباشر بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

كأس العالم 2018 .. نيمار يسرق الأضواء من بوشكين في روستوف

وسيم: نشطنا السياحة بهدايا فرعونية ولافتة للعاق راموس.. صور

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

فيديو

رابط مشاهدة مباراة تونس و انجلترا مباشر بث مباشر
مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر
بث مباشر مباراة تونس و انجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار | كورة اون لاين | لايف
شاهد.. الجماهير تترقب بدء مباراة تونس وإنجلترا في المونديال
يلا شوت .. مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟