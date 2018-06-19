التعليم: استئناف أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة اليوم

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن تنستأنف الكنترولات الموجودة على مستوى الجمهورية ، أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ابتداءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2018.



وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن كافة أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة كانت قد توقفت بشكل مؤقت خلال فترة عيد الفطر المبارك لمنح مقدري الدرجات حقهم في اجازة العيد ، مشيرًا إلى أن جميع الكنترولات كانت مؤمنة تأمينًا مشددًا طوال اجازة العيد وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية في الدولة.



يذكر أن الكنترولات كانت قد انتهت من تصحيح جميع كراسات امتحان مادة اللغة العربية ، وقد أعلنت الوزارة نتيجة التصحيح مؤكدةً ان نسبة النجاح بلغت (95.8%) ، وأن إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية قد بلغ (866) طالبًا وطالبة ، من اجمالي عدد الناجحين البالغ عددهم (533142) طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.