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أخبار العالم

عاجل .. أمر ملكي سعودي بإعفاء مسئول كبير من منصبه

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:51 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بإعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، من منصبه.

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