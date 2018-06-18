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الإثنين 18 يونيو 2018 - 10 : 09 م
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عاجل .. أمر ملكي سعودي بإعفاء مسئول كبير من منصبه
أخبار العالم
عاجل .. أمر ملكي سعودي بإعفاء مسئول كبير من منصبه
الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:51 م
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عرفة البنداري
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بإعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، من منصبه.
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