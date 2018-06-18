عاجل .. أمر ملكي سعودي بإعفاء مسئول كبير من منصبه

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بإعفاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، من منصبه.

