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اقتصاد

المالية: تراجع الإيرادات الأخرى بالموازنة لـ 61.6 مليار جنيه في 7 أشهر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تراجعت الإيرادات الأخري بالموازنة العامة خلال الـ7شهور الأولي للعام المالي الجاري لنحو 61.6 مليار جنيه مقابل 74.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 13 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن عوائد المحلية بلغت حصيلتها نحو 28.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 50.33 مليار في نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغت حصيلة التحويلات الاختيارية نحو 325 مليون جنيه مقابل 307 ملايين في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الماضي.

وبلغت حصيلة التعويضات والغرامات وفقا للتقرير نحو 208 ملايين مقارنة بـ1.41 مليار في الـ7 شهور الأولي للعام المالي الماضي.

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