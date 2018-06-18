إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

خطف منتخب انجلترا، الفوز من منتخب تونس فى الوقت بدل الضائع بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم.





وأحرز هاري كين نجم منتخب انجلترا، هدف التقدم الأول لفريقه فى الدقيقة العاشرة من الشوط الاول عن طريق تسديدة قوية للكرة العائدة من معز حسن حارس مرمى تونس بعد تصديه لتسديدة اشلى كول.





وودع معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج المباراة باكيا بعد إصابته فى فى كتفه فى الدقيقة 11 لينزل بديلا له الحارس الثانى فاروق بن مصطفى.





وأحرز فرجانى ساسى هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 35 ليحرز اول اهداف المنتخببات العربية فى مونديال روسيا.





وباغت هاري كين مهاجم إنجلترا المنتخب التونسى بإحرازه الهدف الثانى فى الدقيقة 91 برأسية قوية تسكن شباك فاروق بن مصطفى ليعلن فوز الإنجليز بالمباراة.



