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كأس العالم

بعثة المنتخب تكشف موقف اللاعبين من نجوم المجتمع بفندق الإقامة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:32 م
صدى البلد
ريهام بكير - نور عادل
أكد مصدر مسؤول ببعثة المنتخب الوطني في مدينة سان بطرسبرج، أن الفريق لا علاقة له بما يحدث في استقبال الفندق حيث أن اللاعبين معزولون تماما في الدور المخصص لهم ويتحركون عبر ممرات يحيطها الأمن كعازل بينهم وبين الجماهير المتواجدة في بهو الفندق.

وأضافت البعثة، أن مقر إقامة الفريق في جروزني لا يسمح فيه لأحد بالدخول إليه من غير أعضاء البعثة وهو النظام الذي لا يطبق على الفنادق التي يقيم بها الفريق في المدن التي تقام بها المباريات حيث لا يتم إغلاقها على البعثات المشاركة في بطولة كأس العالم.

وأكدت البعثة أن وجود عدد من نجوم المجتمع في بهو الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الوطني والتصوير في أرجاء البهو لا يعني أبدا أنهم مقيمون معهم.

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