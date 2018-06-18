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كأس العالم

الصقر أحمد حسن يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ولاعبي منتخب مصر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:35 م
صدى البلد
طالب أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق بدعم الفرعون المصري محمد صلاح وزملائه في المباراة المقرر إقامتها غدا أمام منافسة روسيا.

ونشر عميد لاعبي العالم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "كل الدعم أكيد لمحمد صلاح إن شاء الله يتألق ولكن منساش في 22 راجل معاه في المباراة لازم نساندهم وفي 10 موجودين معه في الملعب بيمثلوا مصر عايزين نساند ونرفع من معنويات كل لاعبينا".

ويخوض المنتخب الوطني ثاني لقاءاته أمام المنتخب الروسي في الثامنة مساء ويحتاج الفراعنة إلى الفوز من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

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