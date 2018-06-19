اليوم.. البنوك تعود للعمل بأمر المركزي

تستأنف البنوك عملها اليوم الثلاثاء بعد إجازة استمرت 5 أيام بمناسبة عيد الفطر وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.



وعلى مدار فترة إجازة عيد الفطر، عزز الجهاز المصرفي عبر فروعه المنتشرة علي مستوي الجمهورية من تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتلبية احتياجات العملاء وشراء طلباتهم اليومية خلال فترات العيد.



وأعد البنك المركزي المصري غرفة عمليات لمتابعة البنوك وفروعها بشأن تنظيم الخدمة المقدمة للجمهور وتأمين مقار البنوك خلال فترة العطلة الرسمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.