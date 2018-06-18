شرطة النقل: نشرنا قوات لتأمين محطات القطارات ومترو الأنفاق

رفعت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، حالة الاستنفار القصوى لتأمين المواصلات العامة بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة المواطنين خاصة مستقلى القطارات.





وأكد مصدر مسئول بالداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.





وقال المصدر، إن خطة تأمين وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، تعتمد على انتشار رجال الشرطة السرية بجميع محطات المترو والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية، مشيرا إلى أن هناك انتشارًا لرجال المفرقعات والكلاب البوليسية وتشديد الرقابة على دخول المحطات بواسطة جهاز "الاكس راى".





وأكد أنه تم التشديد على ضرورة تمشيط القطارات قبل تحركها بواسطة الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة تفتيش امتعة المواطنين ومرورها على أجهزة "الاكس راى" المتواجدة بجميع محطات المترو والقطارات.





وقال إن مساعد الوزير شدد على القوات المتواجدة فى محطات المترو والقطارات بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات وضبط أى شخص يقوم ببيع التذاكر خارج الشباك المخصص لذلك وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق معه، مضيفا أنه سيتم انتشار شرطة مكافحة التحرش بمحطات المترو والشرطة النسائية لضبط أى مخالفة.