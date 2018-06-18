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كأس العالم

ميدو بعد خسارة تونس : سذاجة اللاعبين تكلف المنتخبات الكثير

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:52 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق و المحلل الرياضي الحالي ان سذاجه بعض لاعبي المنتخبات تكلف فرقها خسارة كبري حيث اوضح ان كاس العالم ما هو الا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" سذاجة بعض اللاعبين تكلف منتخباتنا!! في الوقت ألذي استطاع لاعب المنتخب التونسي اخراج الكره لرمية تماس يخرج بها لضربه ركنيه!! تمام زي اللي حصل معانا في ماتش أوروجواي في كرة عبد الشافي!! كاس العالم عبارة عن الاهتمام بالتفاصيل الصغيره!! "

يذكر ان المنتخب التونسي سار، اليوم الاثنين، على نهج شقيقيه المصري والمغربي، عندما خسر أمام إنجلترا (2-1)، في الدقيقة (91) من مباراة الجولة الأولى للمجموعة السابعة، بمونديال 2018.

وكان المنتخبان المصري والمغربي، قد تعرضا للهزيمة (1-0) في الرمق الأخير أيضًا، أمام أوروجواي وإيران، على الترتيب

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