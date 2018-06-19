الخطوط الجوية السعودية تفجر مفاجأة عن حريق طائرة المنتخب

فجرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة عن الحريق الذي اندلع بطائرة المنتخب السعودي منذ ساعات نتيجة عطل فني في أحدى محركاتها، حيث أكدت أن الطائرة لا تتبع الشركة.



ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المتحدث باسم الخطوط الجوية، عبد الرحمن الطيب، قوله: "الطائرة التي تعرَّضت لعُطل فني في أحد محركاتها مساء اليوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2018م، وعلى متنها أفراد بعثة المنتخب الوطني السعودي المشارك في كأس العالم، ليست تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية".



وأضاف: "الطائرة تتبع لشركة طيران روسية، وتم تأمينها من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لنقل الأفراد المنتخب السعودي من "موسكو" إلى "روستوف".



وتابع: "الخطوط الجوية العربية السعودية تحمد المولى على سلامة البعثة السعودية، ووصول أفراد المنتخب الوطني كافة بسلام وطمأنينة إلى مقر إقامتهم".