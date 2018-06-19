تعرف علي قيمة انتقال حميد أحداد لـ الزمالك

كشف مصدر بنادى الزمالك، عن قيمة انتقال المغربى حميد أحداد مهاجم الدفاع المغربى إلى القلعة البيضاء، حيث يبلغ مليون و400 ألف دولار، بناء على الاتفاق الأخير للناديين.



وقال المصدر إن مسئولى الدفاع المغربى تمسكوا بالحصول على مليون و500 ألف دولار من أجل إتمام الصفقة إلا إن الزمالك بعد المفاوضات خفضوا القيمة لمليون و400 ألف دولار.



الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس القلعه البيضاء أعلن موافقة نادى الدفاع الحسينى الجديدى على منح الاستغناء الخاص بالمهاجم المغربى حميد أحداد للانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.