أبرز أخبار التوك شو.. عمرو دياب من روسيا: نفسي ندخل جول عشان نخلص من مجدي عبد الغني.. حسام حسن: 80% من فرص فوز مصر على روسيا مرتبطة بمشاركة محمد صلاح.. ووزير التعليم العالي: الإعلان عن مفاجأة قريبا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة عددا من الموضوعات، ونشر عدد من الأخبار التي تهم القارئ سواء في مصر أو المنطقة العربية، ومن بين تلك الموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو ما يلي:



عمرو دياب من روسيا: نفسي ندخل جول عشان نخلص من مجدي عبد الغني



أحيا المطرب العالمى عمرو دياب، حفلًا غنائيًا فى روسيا مساء اليوم، تزامنًا مع المونديال، مما أضفى نوعًا من البهجة والسعادة على الحضور.



وقال "دياب"، خلال مقطع الفيديو الذى نشرته الإعلامية داليا أشرف، مُقدمة برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية DMC، عبر حسابها على الـ"فيسبوك": "أنا متفاءل وإن شاء الله نكسب بعون الله أو على الأقل ندخل جول واحد ونخلص بقى من مجدى عبد الغنى يعنى"، وتفاعل الجمهور معه معجبين بعدد من أغانيه الشهيرة.



شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90







قال حسام حسن مدرب نادى المصرى البورسعيدى، إن ذكريات كأس العالم جميلة، موضحا أنه هو من حصل على ضربة الجزاء في كأس العالم 90 لكن من سددها الكابتن مجدى عبد الغنى «علشان ده نصيبه».



وأضاف خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة «أم بي سي مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الراحل الكابتن محمود الجوهري مدرب المنتخب فى هذا التوقيت كان مختلفا عن أي مدرب آخر.



وأشار إلى أن الجوهرى كان يؤهل جميع اللاعبين على الرغم من قلة الخبرة لدى المنتخب فى هذا التوقيت وعدم وجود لاعبين محترفين مثل الموجودين حاليًا.



حسام حسن: 80% من فرص فوز مصر غدًا مرتبطة بمشاركة محمد صلاح







أعلن حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن رؤيته حول اداء المنتخب المصرى فى المونديال وفرص صعوده للدور الثانى .



وقال خلال حواره مع الاعلامى شريف عامر أثناء تقديمه لبرنامج " يحدث فى مصر " المذاع عبر فضائية " ام بى سى مصر" : "80% من فرصة مصر فى الفوز غدًا مرتبطة بمشاركة محمد صلاح، لأسباب واضحة اولها فى انه يمثل خطورة وكارت ضغط على المنتخب الروسى ومن ناحية اخرى فهو يمثل عامل إيجابى ودافع معنوى لباقى لاعيبة المنتخب، ويبعث بداخلهم الطمأنينة " .



حسام حسن: مجموعة مصر فى كأس العالم سهلة







قال حسام حسن مدرب نادى المصرى البورسعيدى، إن الجيل الحالي لمنتخب مصر يعتبر أكثر جرأة من جيل 90 فى التعامل مع مباريات كأس العالم، موضحا أن الجيل الحالي قادر على تحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل.



وأضاف خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة «أم بي سي مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، أن مجموعة مصر فى كأس العالم مميزة كما تعتبر الاسهل مقارنة بالمجموعات الاخرى ويمكن من خلالها الصعود لدور المجموعات.



وأشار إلى أن النجوم فى منتخب روسيا ليسوا بالكثير ومن الممكن ان يحقق منتخب مصر فوزا عليهم فى لقاء الغد، ولكن الفرصة متساوية بين المنتخبين للتأهل لدور المجموعات.



تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة







قال حسام حسن مدرب نادى المصرى البورسعيدى، إن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ولولا التوفيق لانتهى اللقاء الأول مع أوروجواي بالتعادل، ولو كانت هناك جرأة هجومية من المنتخب لفازت مصر بالمباراة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة «أم بي سي مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، أن المنتخبات العربية تعانى من مشكلة كبيرة وهى عدم التركيز فى الدقائق الأخيرة.



وأشار إلى أن منتخبات مصر والمغرب وتونس وقعت فى أزمة بسبب الهزيمة فى الدقيقة الأخيرة، مؤكدا أن عامل التركيز واللياقة البدنية له دور كبير فى هذه المباريات





وزير التعليم العالي: الإعلان عن مفاجأة قريبا.







أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن التنسيق مستمر كما هو في العام الماضي خاصة عقب تحقيق نظام التنسيق نجاحا جيدا، قائلا: "مكاتب التنسيق بدأت في العمل لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وسيكون موسما ناجحا بكل المقاييس".



وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون لايف"، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بالتعليم ويتمثل ذلك في إضافة جامعات حكومية في مرسى مطروح والوادي الجديد والأقصر والبحر الأحمر منفصلة عن الجامعات الأم.



وتابع: "إضافة مجموعة جديدة من الكليات في الجامعات المصرية بجانب الكليات السابقة لتقليل الضغط على الكليات في الجامعات الأخرى، ومنها كلية حقوق جديدة في جامعة دمياط، جامعة بورسعيد، وكلية تربية نوعية في دمنهور، وكلية تمريض في جامعة كفر الشيخ".



وأكمل: "إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ونستقبل وفدا مكونا من 15 رئيس جامعة إنجليزية السبت المقبل لتوقيع إتفاقيات مع المستثمرين والإعلان عن مفاجأة بتوقيع اتفاقية داخل مجلس الوزراء بإنشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر لتعمل على استقطاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية، وحصول طلابنا على شهادات عالمية من أرض مصر".



وأردف قائلا: "سيكون لدينا 5 أو 6 نماذج من الجامعات الأجنبية على الأراضي المصرية خلال العامين القادمين"..



مورينيو: على روسيا إيقاف محمد صلاح لأنه خطر عليها







قال المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعليقا على مباراة المنتخب المصري ونظيره الروسي روسيا ضمن منافسات كأس العالم: "أعتقد أن الفائز من المنتخبين سيتأهل إلى الدور الثاني.. وستكون تلك المباراة حاسمة".



وأضاف مورينيو في تصريحات تليفزيونية أذاعتها فضائية "روسيا اليوم"،: "منتخب أوروجواي جاهز لهذه المنافسة ويعتبر هو الأقرب للتأهل للدور الثاني".



وتابع: "على روسيا أن تحد من خطورة اللاعب المصري، محمد صلاح، لأنه يشكل خطرا عليها خلال المباراة".



إكرامي الكبير يكشف عن رسائل شريف له من روسيا



قال الكابتن إكرامى أحمد حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى سابقًا ووالد الحارس شريف إكرامي، إنه يتواصل مع نجله بصفة يومية لمعرفة آخر استعدادات المنتخب للقاء الغد مع روسيا، موضحا أن نجله أكد له أن الجميع بالمنتخب فى حالة جيدة وعلى اتم الاستعداد للقاء روسيا.



وأضاف إكرامي خلال مداخلة هاتفية على قناة تن، أن الجميع فى المنتخب لا يعانى من اى اصابات، أن الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أصبح فى حالة جيدة ومن الممكن أن يبدأ لقاء روسيا.



وأشار إلى أن الجميع فى المنتخب على أتم الاستعداد لتحقيق الفوز فى اللقاء المهم أمام الدولة المستضيفة للبطولة.



