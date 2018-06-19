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فن

شاهد.. حماقي يشعل أجواء كأس العالم بأغنية لـ محمد صلاح

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أشعل محمد حماقي، أمس الاثنين، حفلته الغنائية في روسيا، بعنوان "أم الدنيا"، بأغنية "مبلاش تغيب عنا تاني يا صلاح"، احتفالًا بمشاركة منتخب مصر لكرة القدم في مونديال روسيا 2018، ولتشجيع محمد صلاح، على المشاركة في المباراة المنتظرة ضد المنتخب الروسي، غدًا الثلاثاء.

وتفاعل الجمهور مع أغنية حماقي بدرجة كبيرة، حيث رفعوا علم مصر وصور محمد صلاح، وشاركوا مع حماقي الغناء، في مشهد مثير.

كان محمد صلاح، غاب عن المباراة الأولى للمنتخب المصري، في مونديال روسيا 2018، أمام أوروجواي، على الرغم من أن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد جاهيزته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وريال مدريد، مايو الماضي.

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