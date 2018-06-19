أحمد عبدالباسط يهدي فيلم سوق الجمعة للمخرج سامح عبدالعزيز

انتهي المنتج أحمد عبد الباسط من مراحل ما بعد التصوير لفيلم "سوق الجمعة" مؤكدا أنه تسلم الفيلم كاملًا من المخرج سامح عبد العزيز.



وأضاف "عبدالباسط" أن نسخ الفيلم أصبحت جاهزة للعرض السينمائي وخلال الأيام المقبلة سيتم تحديد موعد طرح الفيلم في دور العرض بالتنسيق مع شركة دولار ومدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي.



وأوضح أن العمل الذي يضم عدد كبير من نجوم السينما المصرية سيكون أهداء للمخرج سامح عبدالعزيز متمنيًا له أن يعود في أقرب وقت لعمله بعدما قدم العديد من الأعمال الأبرز خلال السنوات الماضية في السينما أو الدراما التليفزيونية.



واختتم المخرج أحمد عبدالباسط، بأن العمل سيتحدد موعد طرحه خلال يومين من الآن، لاسيما وأن العمل قد انتهي من المكساج والمونتاج والموسيقي التصويرية.



يشار إلى أن فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبدالغفور ونسرين أمين وسهر الصايغ ومحمد عز ومحمود حجازي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد وأيمن عبد الباسط.