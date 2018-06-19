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أخبار البلد

نقيب الفلاحين السابق: مصر أصبحت على الطريق الصحيح في الثروة السمكية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:24 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد أسامة الجحش نقيب الفلاحين السابق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تطور الثروة السمكية في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة أكدت أن إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك وصل حاليًا إلى مليون و822 ألف طن جاء نتيجة مجهودات الدولة في هذا الأمر.

وأضاف الجحش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر أصبحت على الطريق الصحيح مؤكدا أن المزارع السمكية التى قام الرئيس بافتتاحها ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج.

وتابع نقيب الفلاحين السابق بأنه كان في أوقات سابقة عدد من البحيرات كانت تؤخذ بوضع اليد ولكن ما قامت به وزارة الزراعة بالتعاون مع الجيش قاما بتطهير تلك البحيرات.

يذكر أن الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة أعلنت عن إن إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك وصل حاليًا إلى مليون و822 ألف طن لأول مرة وأن العام الحالى يتوقع أن نصل إلى 2.1 مليون طن.

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