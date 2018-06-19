جمارك برج العرب تحبط تهريب أدوية مع قادمين من ليبيا والسعودية.. صور

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلى، محاولتين لتهريب 644 علبة دواء مخبأة داخل جيوب سحرية بحقيبة راكب قادم علي خطوط شركة إير كاريو الوافدة من مدينة جدة السعودية، بالاضافة إلي صاعق كهربائى بحوزة راكب وافدة من الخطوط الليبية، بقيمة تجاوزت الـ71 ألف جنيه.



وتم تشكيل لجنة من (ماهر عبد الغنى، شبل سعيد، إسلام قبارى، منير حسن،أحمد الأزهرى،خالد حواش ، هلال الغزالى، تامر عون،السيد رزق،على محمد، حسن خفاجه،سعيد محمود،احمد السيد ،محمد عويضه ،هشام عقل) وتحرير محضرين بالواقعة بعد إخطار عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانئ الجوية.

