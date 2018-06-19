ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جمارك برج العرب تحبط تهريب أدوية مع قادمين من ليبيا والسعودية.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:04 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلى، محاولتين لتهريب 644 علبة دواء مخبأة داخل جيوب سحرية بحقيبة راكب قادم علي خطوط شركة إير كاريو الوافدة من مدينة جدة السعودية، بالاضافة إلي صاعق كهربائى بحوزة راكب وافدة من الخطوط الليبية، بقيمة تجاوزت الـ71 ألف جنيه.

وتم تشكيل لجنة من (ماهر عبد الغنى، شبل سعيد، إسلام قبارى، منير حسن،أحمد الأزهرى،خالد حواش ، هلال الغزالى، تامر عون،السيد رزق،على محمد، حسن خفاجه،سعيد محمود،احمد السيد ،محمد عويضه ،هشام عقل) وتحرير محضرين بالواقعة بعد إخطار عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانئ الجوية.

ترشيحاتنا

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

شاهد.. فيديو تسبب في إقالة رئيس هيئة الترفيه السعودية

السنغال يضيف الهدف الثاني في مرمى بولندا من خطأ دفاعى قاتل ..فيديو

بث مباشر HD كورة لايف مباراة بولندا والسنغال اليوم 19-6-2018 يلا شوت

الداخلية : سحب البصمة الحيوية لحجاج القرعة بدأ من يوم الأحد بالمجان

ملف عربي مشترك لاستضافة مونديال 2030

مباراة كولومبيا واليابان بث مباشر

مصر وروسيا.. «دزاجوييف» برا و«صلاح» جوا

كأس العالم 2018..أزمة مدوية فى تونس بعد الخسارة أمام الإنجليز

شاهد.. سيلفي نجوم الفن مع المشجعين قبل مباراة مصر وروسيا

بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الحكومة: ما يتردد عن فرض رسوم على دفن الموتى شائعات خبيثة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة بولندا والسنغال ..20 دقيقة ..أسود التيرانجا تهدر هدفا أمام النسور البيضاء

وزيرة الصحة: ربط أسرّة الرعايات والحضانات بمنظومة مميكنة.. صور

العناني والوزير يتفقدان المتحف الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم

بالأحضان والقبلات طالبات الثانوية العامة يحتفلن بسهولة التاريخ .. صور

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

فيديو

يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر | لايف
شاهد .. ملخص وأهداف مباراة السنغال وبولندا
سفير مصر في روسيا: متواجدون مع بعثة المنتخب لتسهيل الإجراءات
سفيرنا في روسيا: نحاول توفير كافة الوسائل المناسبة لراحة الجماهير المصرية
بث مباشر مباراة مصر وروسيا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟