التخطيط: 9 مليارات جنيه استثمارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وجهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 9 مليارات جنيه استثمارات للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 /2019-2021 /2022).
وتستهدف خطة التنمية المحلية تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، تطوير المجازر الآلية من بينها مجزر البساتين و 15 مايو، واإنتهاء من كوبري حلمية الزيتون/ المطرية، بالإضافة إلى استكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة.
وتم توجيه 250 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية بمحافظة بالبحيرة، و100 مليون جنيه لاستكمال تطوير فرع رشيد بالبحيرة، و 214 مليون جنيه لمشروعات الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا.