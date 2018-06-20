ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط: 9 مليارات جنيه استثمارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:59 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
آية الجارحي
وجهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 9 مليارات جنيه استثمارات للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 /2019-2021 /2022).

وتستهدف خطة التنمية المحلية تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، تطوير المجازر الآلية من بينها مجزر البساتين و 15 مايو، واإنتهاء من كوبري حلمية الزيتون/ المطرية، بالإضافة إلى استكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة.

وتم توجيه 250 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية بمحافظة بالبحيرة، و100 مليون جنيه لاستكمال تطوير فرع رشيد بالبحيرة، و 214 مليون جنيه لمشروعات الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا.

ترشيحاتنا

ضياء السيد: سقوط المنتخب مع كوبر أمر طبيعي

السخرية والواقعية تسيطران على السوشيال ميديا بعد هزيمة مصر من روسيا

حسام حسن:هذا اللاعب افتقده منتخب مصر في المونديال.. فيديو

تعرف على أعراض الإصابة بجفاف العين وتجنب الأخطاء المسببة له

خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد هزيمة منتخب مصر أمام روسيا

تشيرشيف رجل مباراة روسيا ومصر

ناقد رياضي عن مباراة مصر وروسيا: استيقظنا من الحلم

كوبر: منتخب روسيا لن يذهب بعيدا في كأس العالم

شوبير: هدف روسيا الثاني في منتخب مصر دمه تقيل.. فيديو

حسام حسن: لن أتردد في الموافقة على تدريب منتخب مصر .. فيديو

أمير طعيمة يرد على منتقدي أحمد فتحي برسالة نارية

حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

شاهد.. وزير الرياضة يدعو الأهلي للمشاركة في حملة توعية لعودة الجماهير للمدرجات.. والخطيب يرحب بتكاتف الجميع لمصلحة مصر

فيديو

شاهد.. فرحة هستيرية لمجدي عبدالغني بعد خسارة مصر من روسيا
شاهد.. جماهير روسيا تهتف بعد الفوز على مصر: كراسفيا
حسام حسن: كوبر المسئول الأول عن نتائج منتخب مصر.. فيديو
حسام حسن: الجيل الحالي من لاعبي المنتخب أمامه فرصة.. فيديو
تعليق ناري من حسام حسن على أداء كوبر في مباراة مصر وروسيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟