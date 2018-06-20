التخطيط: 9 مليارات جنيه استثمارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وجهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 9 مليارات جنيه استثمارات للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018 /2019-2021 /2022).





وتستهدف خطة التنمية المحلية تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، تطوير المجازر الآلية من بينها مجزر البساتين و 15 مايو، واإنتهاء من كوبري حلمية الزيتون/ المطرية، بالإضافة إلى استكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة.



