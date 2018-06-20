أحدث إيرادات أفلام عيد الفطر.. أمير كرارة يواصل الصدارة في حرب كرموز.. ومحمد عادل إمام ثانياً بـ ليلة هنا وسرور.. وخالد يوسف في المركز الأخير مع كارما

"حرب كرموز" يحقق 3 ملايين و967 ألف جنيه ثالث أيام العيد

مليون و544 ألفا و66 جنيها لـ"ليلة هنا وسرور" "قلب أمه" يحقق المركز الثالث في الإيرادات السينمائية









ينافس في عيد الفطر فيلم حرب كرموز لأمير كرارة والمخرج بيتر ميمي وفيلم كارما للمخرج خالد يوسف بطولة عمرو سعد، وفيلم أبلة طمطم لياسمين عبد العزيز وفيلم قلب أمه لشيكو وهشام ماجد وفيلم ليلة هنا وسرور لمحمد عادل إمام وياسمين صبري.





من المعروف أن أفلام عيد الفطر تنتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية باستثناء فيلم حرب كرموز.





حرب كرموز

حقق فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، إيراد بلغ 3 ملايين و967 ألفا و417 جنيها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ليواصل الفيلم تربعه على إيرادات أفلام الموسم متفوقًا على باقي الأفلام لليوم الثالث على التوالي من العرض.





ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى "الجنرال يوسف المصرى"، يحاول إنقاذ فتاة، وهى التى تجسدها النجمة غادة عبد الرازق، حينما يحاول عساكر الإنجليز أن يغتصبوها فيتدخل أمير كرارة لكى ينقذها ويدخل فى حرب معهم.





فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، منهم غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.









ليلة هنا وسرور

استطاع فيلم "ليلة هنا وسرور" أن يحقق إيرادات مرتفعة فى ثالث أيام عيد الفطر حيث حقق يوم الاثنين الماضي 2 مليون و544 ألفا و66 جنيها ليحتل الترتيب الثانى فى الايرادات .





ليلة هنا وسرور من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.





وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته تدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوى.





قلب أمه

استطاع فيلم " قلب امه " أن يحقق المركز الثالث في الإيرادات السينمائية، أول أمس الأثنين، وسجل مليونا و27 ألفا و109 جنيهات، ليحقق الترتيب الثالث في إيرادات أفلام عيد الفطر بعد فيلم حرب كرموز وليلة هنا وسرور.





تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.





ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.





أبلة طم طم





استطاعت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن تتفوق بفيلمها الجديد "أبلة طم طم" وتقترب للمليون الأول بعد عرض 3 أيام في عيد الفطر المبارك.





وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئون أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من "الأبلة طم طم" التي تُجسد شخصيتها "ياسمين عبد العزيز".





فيلم "الأبلة طم طم" يشارك في بطولته بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.





كارما

حقق فيلم "كارما" للفنان عمرو سعد المركز الأخير، في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، لليوم الثالث، وحقق يوم الاثنين 547 ألفا و779 جنيهًا.





ويناقش الفيلم قضية الإنسان المصري، وقضية الغنى والفقر، والمسلم والمسيحي، من خلال شخصيتين يقدمهما بطل الفيلم عمرو سعد، الأول غني ومسلم، أما الثاني فهو شخص فقير ومسيحي.



